Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
(Fotoğraflı)
Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu Çobanköy Mevkiinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Kösen idaresindeki 43 FL 206 plakalı otomobil, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Süleyman Kösem ağır şekilde yaralandı.
Kösem, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. (Tİ-EFE)
10.08.2017 16:28:50 TSI
NNNN