Başkan Ataç'tan Eskişehir'de üniversite okumaya hak kazanan gençlere mesaj;

ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 2017 LYS tercih sonuçlarının belli olması ile birlikte açıklamada bulundu.

Üniversite öğrenimini Eskişehir'de gerçekleştirecek gençlere ve Eskişehir'den üniversite okumaya hak kazananlara iyi dileklerini ileten Başkan Ataç, "Sonuçlar tüm gençlerimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Cumhuriyet kenti Eskişehir'e gelerek, üniversite yıllarını güzel şehrimizde geçirecek gençlerimizi kutluyorum. Dilerim ki her bir öğrencimiz çok güzel başarıların yanı sıra birbirinden güzel anılar ile bu süreci tamamlar. Onlara, Eskişehir'de geçirecekleri öğrenim hayatları boyunca Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezlerinin kapıları da sonuna kadar açık olacak. Bu merkezlerimizde hem sosyal hem de kültürel anlamda her türlü desteği alabilecekler. Ayrıca gençlerimizin kent ile kentteki diğer gençler ile etkileşimini sağlayabilmek adına da bu merkezler çok büyük katkılar sunacak. Sonraki adımlarda ise, gençlerimizin birbirleri ile dayanışmasını ve ellerindeki bilgi ve becerileri birbirleri ve halkın diğer kesimi ile paylaşımları adına Gençlik Merkezlerimiz önemli rol oynayacak. Annelerinin, babalarının bizlere emaneti olan yavrularımıza, Eskişehir'i tercih eden tüm öğrencilerimize yeniden başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Öğrencilere güler yüzlü karşılama

Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri kayıt yaptırmak üzere şehrimize gelen çiçeği burnunda üniversitelileri, 14-19 Ağustos tarihleri arasında açtığı bilgilendirme stantları ile karşılayacak. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve 19 Mayıs Gençlik Merkezi önüne kurulacak olan öğrenci bilgilendirme standı ile öğrencileri güler yüzlü bir biçimde karşılayacak Gençlik Merkezi çalışanları, Türkiye'nin farklı şehirlerinden kayıt işlemleri için gelecek öğrencileri ve ailelerini her konuda bilgilendirecek. Standa gelen öğrenciler karşılandıktan sonra Eskişehir ve kazandıkları üniversite hakkında bilgi alabilecek. Eskişehir ve Tepebaşı bölgesini tanıtan bilgilendirme broşürlerin de verileceği gençler, şehirde ulaşımın nasıl sağlandığı, nerelerde yemek yendiği, nerelerde gezilebildiği, kültür-sanat çalışmalarının hangi noktalarda gerçekleştirildiği gibi birçok konuda da aydınlatılacak.

