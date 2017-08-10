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Rektör Şahin'den, Atiker Konyaspor'a tebrik ziyareti

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:40
Rektör Şahin'den, Atiker Konyaspor'a tebrik ziyareti
Rektör Şahin'den, Atiker Konyaspor'a tebrik ziyareti

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Turkcell Süper Kupa finalinde, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupayı müzesine kazandıran Atiker Konyaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'a tebrik ziyaretinde bulundu.
Kayacık Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarete, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'e, Selçuk Üniversitesi Genel Sekreteri İbrahim Halıcı, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Hakan Salim Çağlayan eşlik etti.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Atiker Konyaspor'un büyük bir başarıya imza attığını söyleyerek, Atiker Konyaspor'un her zaman yanında olduklarını ifade etti. Prof. Dr. Şahin, "Bu başarıdaki en büyük pay, sizin ve futbolcularınızın. Yönetimi tebrik etmek lazım. Kenti ve seyirciyi tebrik etmek lazım. Bu kenetlenmenin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum. Bu, büyük mutluluk verdi. Ama bu başarı, o statta yaşananları ve o çakılı olayları örtmemesi, kapatmaması lazım. Bu ciddi bir sorun, ciddi bir sıkıntı ve biz bunları aşabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bunları bahane göstererek takımın başarısını gölgelemek, takıma ve şehre saldırmak da doğru değil" diye konuştu.
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Taraftarımızın tavır ve davranışları biraz üzdü. Onu da kontrol edilemeyen bir haz ve aidiyet duygusunun yüksekliğine bağlamak lazım. Fakat içinde çakı gibi istenmeyen görüntüler ortaya çıkınca diğerleri için gölgeye düşmüş oluyor. Lokal olarak birkaç kişinin yaptığı bir problemi, Konya'daki tüm güzel seyirciye bağladılar" şeklinde konuştu.
Ziyarette ayrıca üniversite-kulüp işbirliğinde gerçekleştirilen ve planlanan projeler konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret sonunda, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin'e isminin yazılı olduğu 42 numaralı forma hediye etti.
(AH-Y)

10.08.2017 16:43:00 TSI
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