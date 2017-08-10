YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu toplantısı, İl Başkanı Fikret Karabıyık ve AK Parti Düzce Milletvekili ve Bilecik İl Koordinatör Vekili Ayşe Keşir başkanlığında yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya; AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Düzce Milletvekili ve Bilecik İl Koordinatör Vekili Ayşe Keşir, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Servet Yılmaz ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Olağanüstü konular harici her ay İl Yönetim Kurulu toplantısı yaptıklarını kaydeden Karabıyık, "Yönetim Kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları her birlikte istişare ettik. Toplantımıza AK Parti Düzce Milletvekili Bilecik İl Koordinatör Vekili Ayşe Keşir hanımefendi de katıldı. Hem kadınlarımız hem de gençlerimizin yapacağı çalışmaların hakkında onlarında fikirlerini aldık" dedi.

(DA-Y)



10.08.2017 16:51:27 TSI

NNNN

