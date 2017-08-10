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Vali Azizoğlu yabancı öğrencileri konuk etti



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe Yaz Etkinliği kapsamında ülkemizde bulunan 55 ülkeden 700 öğrencinin 18'i Erzurum'da yaklaşık üç haftadır Türkçe eğitimi alarak, Erzurum tarihi ve kültürü hakkında bilgi ediniyorlar.

Bu etkinlik kapsamında bir dizi ziyaretlerde gerçekleştiren öğrencileri, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu makamında ağırladı. Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dç.Dr. Bahadır Gücüyeter ile Yunus Emre Enstitüsünden İbrahim Aydoğdu ve Atatürk Üniversitesinden Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Takkaç Tulgar ile birlikte Vali Azizoğlu'nu ziyaret eden öğrenciler Erzurum'da bulundukları süre içinde yaptıkları çalışmaları gezileri Valiz Azizoğlu'na aktardılar.

Oldukça neşeli geçen ziyarette Vali Azizoğlu "Sizlerin böyle mutlu olması, yüzlerinizin gülmesi bizleri de mutlu ediyor. Komşularımızın mutluluğu mutluluğumuz, mutsuzluğu mutsuzluğumuzdur. Herkes kendi ülkesinde birlik beraberlik içinde olmalı. İnsanlar aralarındaki basit konuları fazla büyütmeden, başkalarının aralarına fitne fesat sokmasına izin vermeden, onlara karşı çok uyanık olup kardeşçe yaşamalı. Bu coğrafyada hep beraber barışı ve kardeşliği tesis edip yaşatmalıyız" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu öğrencilere çeşitli hediyeler taktim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

(ERZ-Y)



10.08.2017 16:52:09 TSI

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