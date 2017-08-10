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Yaz Kur'an kursu öğrencileri arasında yarışma



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Müftülüğüne bağlı yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında 'Dini Bilgiler ve Kur'an-ı Kerim' yarışması yapıldı.

Yarışmada erkek öğrenciler arasından Gevaş ilçesine bağlı Karşıgeçit Mahallesi Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Ahmet Can, kız öğrencileri arasından ise Tuşba ilçesine bağlı Kalecik TOKİ 5. Etap Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Berfin Gülce birinci oldu. Dereceye girenlere altın ve para ödülü verildi.

Dereceye girenlere ödüllerini takdim eden İl Müftüsü Nimetullah Arvas, "Hayırda yarışın" ayeti kerimesini hatırlatarak, "Hayırda yarışmanın en güzel örneklerinden birisi olan Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler müsabakası bunun en güzel örneğidir. Bu yarışmada dereceye giren ve giremeyen tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Yetişmelerinde emeği geçen anne, baba ve hocalarına dua ve teşekkür ederim" dedi.

(MSA-Y)



10.08.2017 17:07:05 TSI

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