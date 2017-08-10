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"Ömrünü tamamlamış lastikleri çöpe atmayın" uyarısı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Derya Ateşli, ömrünü tamamlamış lastiklerin(ÖTL) kontrolsüzce alıcı ortama bırakıldığından toprağı, suyu, havayı kirlettiğini ve bünyesinde kimyasal maddeler bulundurduğu için çevreyi tehdit ettiğini söyledi.

Ateşli, ilgi yönetmeliğe aykırı hareket eden ve ömrün tamamlamış lastikleri çöpe atan lastik üreticilerinin tespit edilmesi durumunda Zabıta Yönetmeliği kapsamında ayrıca Çevre İl Müdürlüğü bünyesinde Çevre Kanunu kapsamında caydırıcı cezalar uygulanacağını belirtti. Derya Ateşli, "Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde ilçemiz sınırlarında faaliyet gösteren ÖTL üreticilerinin, işletmelerinden çıkan atık lastikleri çöp konteynırlarına bıraktıkları tespit edilmiştir. Faydalı ömrünü tamamlamış araçtan sökülen lastikler kontrolsüzce alıcı ortama bırakıldığından toprağı, suyu ve havayı kirletmektedir. Bünyesinde kimyasal maddeler bulunduran bu lastikler çevreyi tehdit etmektedir. ÖTL'nin hangi sebeple olursa olsun vadi ve çukurlarda dolgu malzemesi olarak kullanılması, katı atık depolama tesislerine kabulü ve depolanması, ısınmada kullanılması ve yakılması kesinlikle yasaktır. ÖTL'nin geri kazanımı esastır" dedi.

Gerekli tebligatlar yapıldı ÖTL Yönetmeliği kapsamında atık lastik üreticileri, bisiklet ve dolgu lastikleri hariç ömrünü tamamlamış bütün lastikleri, ücretsiz olarak satın aldığı noktalara iade etmeleri gerektiğini ifade eden Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Derya Ateşli, "Bunun dışında bir yöntemle ortadan kaldırılması kesinlikle yasaktır. Belediyemizin yönetmeliği çıktığı tarihten itibaren yapmış olduğu çalışmalar neticesinde belediyemiz sınırları dahilinde ÖTL üreticileri tespit edilmiş olup, ÖTL Yönetmeliği'ne göre bakanlıktan lisans almış ÖTL geri dönüşüm tesisleri ile sözleşme yapmaları için gerekli tebligatlar defalarca taraflarına yapılmıştır. ÖTL'ler yetkili taşıyıcılara yönetmelik gereği bedelsiz olarak teslim edilir. Yetkisiz kuruluş ve kişilerin taşıma yapması kesinlikle yasaktır. İlgi yönetmeliğe aykırı hareket eden ve ÖTL 'leri çöpe atan lastik üreticilerinin tarafımızdan tespit edilmesi durumunda Belediyemiz Zabıta yönetmeliği kapsamında ayrıca Çevre İl Müdürlüğü bünyesinde Çevre Kanunu kapsamında caydırıcı cezalar uygulanacaktır. Bu konuda hassasiyet gösterilmesini ve ilgili Kooperatif Başkanlığınıza bağlı faaliyet gösteren ilgili ÖTL üreticilerinin bu konuda bilgi sahibi olması gerekmektedir" şeklinde konuştu.

(AA-SLH-Y)



10.08.2017 17:14:29 TSI

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