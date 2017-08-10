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AK Parti Merkez İlçe Seçimi için temayül yoklamasına gitti



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Şahin'in istifasının ardından Merkez İlçe Başkanı seçimi için İl, İlçe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, köy temsilcileri ve mahalle temsilcilerinin katılımı ile temayül yoklaması yapıldı.

Parti binasında gerçekleşen temayül yoklaması Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Kırşehir İl Koordinatörü Fahrettin Korkmaz ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in katılımları ile başladı.

Kırşehir Ak Parti İl Başkanı Mustafa Kendirlinin kongre sürecinin başladığını belirttiği açıklamasının ardından Teşkilat Başkan Yardımcısı Harun Karacan ilçe başkanı belirlenmesinde oy kullanacak partililere seslendi.

Karacan, "Merkez İlçe Başkanımız yeni dönemde aday olmayacağını beyan etti. Siyaset boşluk kabul etmiyor. Aday adayı olan bir çok kardeşimiz var. Kırşehir'in her biriniz nefesisiniz. Bizler sadece kendi çevremizden atamalar yapmıyoruz. Kırşehir'de bulunan insanların ve partililerin ne düşündüğü bizim için çok önemli, hepinize gösterdiğiniz medeni cesaretlerinizden dolayı teşekkür ederim."dedi.

Aday adayları ve STK Temsilcileri ile Merkez İlçe Başkanı seçimi için istişare yapıldığını anlatan Karacan, "2001 Yılında kurulur kurulmaz iktidar olduk. Bu millete şükran borçluyuz. Milletin tercümanı olmak zorundayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Bizler Kefenimizi giyerek yola çıktık' Gezi parkı, 17/25 Aralık, 15 Temmuz hepsinde dünya bizimle uğraşırken biz birbirimizle uğraştık. Sevgi ihtiyari değildir. Bizler birbirimizi sevmek zorundayız. 15 Temmuz darbesi basit bir şey değildir. Türkiye'de insanlar sokaklara inmeseydi bugün hala mücadele devam edebiliyor olabilirdi. 15 Temmuz akşamı 24 saat geçmeden darbe önlendi. 2019 Seçimlerinin daima önemli olduğunu söylüyoruz. 2019'da da inşallah gülen yüz bizim yüzümüz olur" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından temayül yoklamasına geçildi. Partililer hazırlanan sandıklarda istedikleri merkez ilçe adayı için oy kullandı. Merkez İlçe Başkanlığı görevini üstlenmek için parti teşkilatına başvuruda bulunan isimler ise şöyle;

"Ahmet İnce, Burhan Yıldız, Cenk Dulkadiroğlu, Demet Akar Karakoç, Erdal Akkuş, Halil İbrahim Altuntaş, Halil İbrahim Bahadır, Murat Mustu, Nurcan Özer, Ramazan Kombıçak, Sayim Çalışkan, Veysel Duran, Yaşar Savaş, Yusuf Bulut."

(EÖ-AG-Y)



10.08.2017 17:15:58 TSI

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