Kopan elektrik hattı Dicle Elektrik ekiplerince onarıldı
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Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde belediyenin yol yapım çalışmasında yeraltı ana elektrik hattı koptu. Elektrik arıza ekiplerinin müdahalesi ile arıza giderildi.
Silopi'de belediye tarafından 3'üncü cadde de yapılan yeraltı çalışmaları sırasında iş makinası şehrin ana elektrik kablosunu koparttı. Ana elektrik hattının zarar görmesiyle şehrin merkezinde enerji kesintisi yaşandı. Aşırı sıcaklar nedeniyle iş yerlerinde oturamayan esnaflarda çalışmaların yapıldığı alanda toplandı. Duruma tepki gösteren esnaflar mağduriyetlerin giderilmesini istedi. Arızaya anında müdahale eden Dicle Elektrik arıza ekipleri kopan hattı onararak enerjiyi tekrar verdi. Öte yandan geçtiğimiz hafta içinde 2'inci cadde üzerinde çalışan iş makinası yer altındaki aynı ana elektrik hattını kopartmış ve yetkililerin uzun uğraşları sonucu elektrik hattı onarılmıştı.
(AYZ-MP-Y)
10.08.2017 17:21:01 TSI
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