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Vali Süleyman Kamçı: "Hedefimiz sokakta uyuşturucu satıcısının kalmaması"

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:23
Vali Süleyman Kamçı: "Hedefimiz sokakta uyuşturucu satıcısının kalmaması"
Vali Süleyman Kamçı: "Hedefimiz sokakta uyuşturucu satıcısının kalmaması"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı Başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarınca yürütülen hizmetlerde birimler arasında koordinasyonun sağlanması, yapılan veya yapılacak olan işlerin gözden geçirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının birbiri ile koordineli bir biçimde çalışması gibi konuların değerlendirildiği İl ve Bölge Müdürleri Toplantısı yapıldı.
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Süleyman Kamçı'nın yanı sıra, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.
Vali Kamçı toplantının açılışında yaptığı konuşmada, okulların açılmasına kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, amaçlarının eğitim ve öğretim yılını sorunsuz kapatmak olduğunu ifade etti.
Bu anlamda üzerinde durduğumuz okullarla alakalı en önemli konunun uyuşturucu ile mücadele konusu olduğunu ifade eden vali Kamçı sözlerine şöyle devam etti:
"Bu anlamda üzerinde durduğumuz okullarla alakalı en önemli konu uyuşturucu ile mücadele kapsamında okullarda yapacağımız ve yaptığımız çalışmaların devam ettirilmesi yönünde olacak. Cumhuriyet başsavcılığımızın konuya verdiği öneme binaen bir savcı arkadaşımız sadece uyuşturucu ile ilgili davalara bakacak. Dolasıyla uyuşturucu ile mücadele de iş birliği içerisinde çalışacağız. Bu anlamda bu yılı uyuşturucu ile seferberlik yılı ilan ediyoruz. Zaten bizde bu seferberlik güvenlik güçlerince edilmiş durumda. Kayseri olarak uyuşturucu ile mücadelede oldukça iyi bir durumdayız. Türkiye'de nüfusu bir milyonu aşkın iller arasında uyuşturucu ile mücadele konusunda ikinci durumdayız. İnşallah yılsonunda birinci olacağız. Mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Emniyetimiz oldukça başarılı. Bir yıl önceki seviyeye göre uyuşturucu ile mücadele konusunda çok çok iyi duruma geldik. Hedefimiz sokakta uyuşturucu satıcısının kalmaması. Bu konuda merkez ilçe ve diğer ilçelerimizde aynı mücadeleye devam edeceğiz. Gerektiğinde ilçeler ildeki özel ekiplerden yaralanacak."
Gündem maddelerinden biri olan okullardaki güvenlik kamerası konusuna da değinen Vali Kamçı, il merkezinde ve ilçe merkezlerindeki okullar dahil olmak üzere toplam sekiz okulda güvenlik kamerasının olmadığını ifade ederek, bu sekiz okula da en kısa zamanda güvenlik kameralarının takılacağını belirtti.
Okul kantinleri konusuna da değinen Vali Kamçı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıklarının talimatları doğrultusunda ilimizdeki okul kantinlerinin incelendiğini ifade ederek, incelemeler sonucunda gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ilimizdeki işlenen suçlarla ilgili kurula sunum yapılarak, yaş gruplarına göre işlenen suçlar ve diğer konular hakkında bilgi verildi.
Toplantıda, Vali Kamçı başkanlığında Vali Yardımcıları ve kamu kurumlarının il ve bölge müdürleri arasında karşılıklı görüş alış verişinde de bulunuldu.
(AG-Y)

10.08.2017 17:25:35 TSI
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