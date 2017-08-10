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Anız yangını ahıra sıçradı

- İtfaiye hayvanları tahliye ederek, ahırdaki yangını söndürdü



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen anız yangını ahıra sıçradı. İtfaiye ekipleri hayvanları tahliye ederek, yangını söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Kahta İlçesine bağlı Eski Kahta Köyü yakınlarında bilinmeyen nedenlerden dolayı anız yangını meydana geldi. Çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek olay yeri yakınlarında bulunan bir ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri ahırda bulunan hayvanları dışarıya çıkararak alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucunda ahırda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



10.08.2017 17:37:05 TSI

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