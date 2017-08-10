Osmaniye'de kurbanlık fiyatları belirlendi
Resul Özdil
OSMANİYE (İHA) - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Osmaniye Belediyesi'nin başkanlığında kurulan komisyon kurbanlıkların satış fiyatları belirlendi.
Başkanlığını Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer'in yaptığı fiyat tespit komisyonunda, Belediye Veteriner İşleri Müdürü Özgür Koç, Tarım İl Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Dr. Yusuf Göktaş, Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Bozkurt ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Saygılı hazır bulundu.
Komisyonun aldığı karara göre, kurbanlık hayvanların koyun keçinin kilogram fiyatı 17.00-20.00 TL, tosunun fiyatı ise 17.00 - 20.00 TL olarak açıklandı.
(RSL-Y)
10.08.2017 17:48:21 TSI
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