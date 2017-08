YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecik AK Parti Kadın Kolları üyeleri bir arada

Bilecik AK Parti Kadın Kolları üyeleri bir arada



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik Ak Parti Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın eşi Emine Bakıcı ve Ak Parti Bozüyük Kadın Kolları Başkanı Gülcan Bayraktar, Bozüyük Fatih Sultan Mehmet Parkında Ak Parti Kadın Kolları üyeleri ile bir araya geldiler.

Kafeteryada düzenlenen yemeğin ardından sohbet eden AK Parti Kadın Kolları üyeleri, bir arada ve her zaman göreve hazır olduklarını gösterdi. Düzenlenen yemek programında ilk olarak konuşan Gülcan Bayraktar; "Böylesine güzel bir gecede siz değerli partili hanımlarımız ile beraber olmak beni son derece mutlu etti. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gülcan Bayraktar'ın ardından konuşan Emine Bakıcı; "Öncelikle davetimiz üzerine bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hanımlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler AK Parti ailesi olarak her zaman bir arada olduğumuzu gösterdik. Toplantılarımız ve buluşmalarımız bundan sonrada devam edecek. Her vatandaşımıza ulaşmaya, onların dertlerine derman olmaya, yanlarında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Başkan Bakıcı'nın eşi, konuşmasının sonunda yoğun programına rağmen davet üzerine AK Parti Kadın Kollarını yalnız bırakmayan Funda Eldemir'e teşekkür etti.

Yemek programında son olarak konuşan AK Parti Milletvekili Halil Eldemir'in eşi Funda Eldemir ise; "Bozüyük bu tarz toplantıların ve organizasyonların yapılması için çok uygun ve güzel bir kent. Buradaki hanımlarımızın çabası ve bir araya gelerek verdikleri güzel görüntü her yere örnek olsun. Bu vesile ile Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya bu toplantı organizasyonu için ve birazdan katılacağımız sinema festivali için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirilen programın ardından AK Parti Kadın Kolları Açık Hava Sineması'nın gösterildiği alana gelerek hep birlikte film izledi.

(FSİ-Y)



10.08.2017 17:55:21 TSI

NNNN