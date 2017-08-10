YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ'de kontenjanların tamamına yakını doldu

SAÜ'de kontenjanların tamamına yakını doldu



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2017-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi'ne (ÖSYS) açıkladığı sonuçlara göre Sakarya Üniversitesi lisans bölümlerinin kontenjanları yüzde 99,56 doluluk oranına ulaştı.

ÖSYS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Sakarya Üniversitesi lisans bölümlerine okul birincisi kontenjanlarıyla birlikte yaklaşık 7 bin 400 öğrenci yerleşirken, böylece lisans bölümlerinin tamamına yakını doldu.

Fakülte bazında Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri, Fen-Edebiyat, Hukuk, İlahiyat, İletişim, İşletme, Sanat, Tasarım ve Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Siyasal Bilgiler, Spor Bilimleri, Teknoloji ve Tıp fakülteleri ile Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda kontenjanlar tam doluluk oranına ulaştı.

2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarına göre, 994 bin 766 aday üniversite tercihi yaptı. Buna göre tercih yapma hakkı olan 1 milyon 846 bin adayın yarıya yakını tercih yapmamış oldu. Tercih yapanlar arasında yer alan 696 bin 241 aday üniversitelerin örgün lisans ve ön lisans programlarına yerleşti. Böylece 910 bin 671 toplam kontenjanın yaklaşık yüzde 76,4'ü dolmuş oldu. Yüzde 23,5'e karşılık gelen 214 bin 430 kontenjan ise boş kaldı.

Kayıtlar 18 Ağustos'a kadar sürecek

ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 14 Ağustos'ta başlayacak. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için tüm yükseköğretim programlarına Sakarya Üniversitesine gelerek kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin kesin kayıtları 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtta belge teslimi yok

Elektronik kayıtlar 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapılacak. Elektronik kayıt yaptıran öğrencilerin belge teslim ederek kayıt yaptırmalarına gerek olmayacak. Öğrenciler elektronik kayıt belgesi ile eğitim-öğretim yılı başlangıcından itibaren öğrenci kimliği ve öğrenci belgesini ilgili öğrenci işleri biriminden teslim alabilecek.

Kayıt için detaylı bilgiye ve kayıt yerlerine "www.ogrisl.sakarya.edu.tr" adresinden ulaşılabilir.

(BCT-İÇ)



10.08.2017 17:57:06 TSI

NNNN

