ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MHP Ağrı İl Başkanı Aktaş'tan açıklama

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:56
MHP Ağrı İl Başkanı Aktaş'tan açıklama
MHP Ağrı İl Başkanı Aktaş'tan açıklama

(Fotoğraflı)

AĞRI (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı'nın temel sorunlarının yer aldığı raporun MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın aracılığı ile başbakan Binali Yıldırım'a sunulduğunu belirtti.
Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı il teşkilat olarak ilin temel sorunlarının yerinde tespit edilerek dosya haline getirip MHP Genel Başkanı Yardımcısı Milletvekili Celal Adan'a sunduklarını belirtti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın raporda yer alan sorunları TBMM'de bizzat Başbakana önerge şeklinde verildiğini ifade eden Selahattin Aktaş, "Verilen önerge şöyle, Yaşanabilir iller sıralamasında Ağrı son sırada bulunmaktadır. Ağrı il Tiyatro salonunun bulunmamasıyla birlikte halkın gezip dinlenebileceği park, bahçe, mesire alanı da bulunmamaktadır. Şehirleşmenin yetersiz ve düzensiz olduğu da göz ardı edilmemelidir. Vatandaşların sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri alanların yaratılması yönünde hangi projeleriz vardır. Yatırımların yetersiz hatta hiç olmaması kentin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilemekte ve işsizlik sorunu daha da artmaktadır. Yeni yatırımlarla Ağrı'nın yaşanılabilir bir kent olması işsizliğin azalması ve göçün önlenmesi amacıyla yapmış olduğumuz projeleri ve uygulamalar hangileridir. Ağrı'da bulunan Ağrı Dağı, Balıklı Gölü, İshak Paşa Sarayı, Ahmedi Hani Türbesi, Meteor Çukuru gibi doğal ve tarihi güzelliğin olmasına rağmen bunların yeterli tanıtımının yapılmaması ve bulunan beraber güvenlik sorunu Ağrı ilinin turizm gibi önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ve turizm gelirinin artması amacıyla yürüttüğünüz çalışmalar hangileridir. Ağrı ilindeki Hastane yatak kapasitesi ve doktor sayısı da yeterli değildir. Bu yüzden hastalar ya Erzurum'a ya da Van'a şifa bulmak için sevk edilmektedirler. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için Ağrı'ya Tıp Fakültesi açılması gerekmektedir. Bu yönde yapmış olduğunuz çalışmalar ve projeler hangileridir"
Aktaş, "Biz parti olarak başta Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli bey olmak üzere tüm milletvekillerimiz ile ilimizin ve insanlarımızın hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz ve sonuna kadar da sarf edeceğiz" dedi.
(RÇ-AA-Y)

10.08.2017 17:58:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Patnos'ta Toprak Mahsulleri Ofisi açıldı
YEREL

PATNOS'TA TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AÇILDI
Eleşkirt Belediyesi çocuklara piknik sevinci yaşattı
YEREL

ELEŞKİRT BELEDİYESİ ÇOCUKLARA PİKNİK SEVİNCİ YAŞATTI
Ağrı Valisi Süleyman Elban, Hamur ilçesini ziyaret etti
YEREL

AĞRI VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN, HAMUR İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Ağrılı kick boksçu Adem milli takıma seçilme hakkı kazandı
YEREL

AĞRILI KİCK BOKSÇU ADEM MİLLİ TAKIMA SEÇİLME HAKKI KAZANDI
Ağrı'da ücretli öğretmen başvurusu başladı
YEREL

AĞRI'DA ÜCRETLİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU BAŞLADI
Yarım asırlık soba ustası teknolojiye direnemedi
YEREL

YARIM ASIRLIK SOBA USTASI TEKNOLOJİYE DİRENEMEDİ
Vali Elban yeni hal binasını ziyaret etti
YEREL

VALİ ELBAN YENİ HAL BİNASINI ZİYARET ETTİ
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden açıklama
YEREL

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Vali Elban'dan İl Jandarma Komutanı Şahin'e ziyaret
YEREL

VALİ ELBAN'DAN İL JANDARMA KOMUTANI ŞAHİN'E ZİYARET
Ağrı'da iş bulamayan üniversite mezunu kavurucu sıcaklarda hamallık yapıyor
YEREL

AĞRI'DA İŞ BULAMAYAN ÜNİVERSİTE MEZUNU KAVURUCU SICAKLARDA HAMALLIK YAPIYOR