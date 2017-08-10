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MHP Ağrı İl Başkanı Aktaş'tan açıklama



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AĞRI (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı'nın temel sorunlarının yer aldığı raporun MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın aracılığı ile başbakan Binali Yıldırım'a sunulduğunu belirtti.

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı il teşkilat olarak ilin temel sorunlarının yerinde tespit edilerek dosya haline getirip MHP Genel Başkanı Yardımcısı Milletvekili Celal Adan'a sunduklarını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan'ın raporda yer alan sorunları TBMM'de bizzat Başbakana önerge şeklinde verildiğini ifade eden Selahattin Aktaş, "Verilen önerge şöyle, Yaşanabilir iller sıralamasında Ağrı son sırada bulunmaktadır. Ağrı il Tiyatro salonunun bulunmamasıyla birlikte halkın gezip dinlenebileceği park, bahçe, mesire alanı da bulunmamaktadır. Şehirleşmenin yetersiz ve düzensiz olduğu da göz ardı edilmemelidir. Vatandaşların sosyal yaşamlarını sürdürebilecekleri alanların yaratılması yönünde hangi projeleriz vardır. Yatırımların yetersiz hatta hiç olmaması kentin ekonomik durumunu olumsuz yönde etkilemekte ve işsizlik sorunu daha da artmaktadır. Yeni yatırımlarla Ağrı'nın yaşanılabilir bir kent olması işsizliğin azalması ve göçün önlenmesi amacıyla yapmış olduğumuz projeleri ve uygulamalar hangileridir. Ağrı'da bulunan Ağrı Dağı, Balıklı Gölü, İshak Paşa Sarayı, Ahmedi Hani Türbesi, Meteor Çukuru gibi doğal ve tarihi güzelliğin olmasına rağmen bunların yeterli tanıtımının yapılmaması ve bulunan beraber güvenlik sorunu Ağrı ilinin turizm gibi önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ve turizm gelirinin artması amacıyla yürüttüğünüz çalışmalar hangileridir. Ağrı ilindeki Hastane yatak kapasitesi ve doktor sayısı da yeterli değildir. Bu yüzden hastalar ya Erzurum'a ya da Van'a şifa bulmak için sevk edilmektedirler. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi için Ağrı'ya Tıp Fakültesi açılması gerekmektedir. Bu yönde yapmış olduğunuz çalışmalar ve projeler hangileridir"

Aktaş, "Biz parti olarak başta Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli bey olmak üzere tüm milletvekillerimiz ile ilimizin ve insanlarımızın hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz ve sonuna kadar da sarf edeceğiz" dedi.

(RÇ-AA-Y)



10.08.2017 17:58:30 TSI

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