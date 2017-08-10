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SASKİ'den anında müdahale

10 Ağustos 2017 Perşembe, 17:58
SASKİ'den anında müdahale
SASKİ'den anında müdahale

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Tem Otoyolu Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana gelen tanker kazası sonrası sızan yakıt çevreye zarar vermeden SASKİ ekipleri tarafından bertaraf edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (SASKİ) yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu'nun Sapanca Kırkpınar mevkiinde tanker kazası olduğu bilgisi alınır alınmaz ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Ardından yapılan müdahalelerle tankerden sızan yakıt herhangi bir çevre felaketine sebep olmadan drenaj kanallarında toplanmış, bertaraf edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
(BCT-İÇ)

10.08.2017 18:01:02 TSI
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