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'E-Reçete Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı



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ESKİŞEHİR (İHA) - İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 15 Temmuz 2017 tarihinden itibaren deneme sürümüne başlanan 'Veteriner Hekim Elektronik Reçete' uygulamaları hususunda 'Elektronik Reçete Bilgilendirme Toplantısı' yapıldı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Dairesi Veteriner Hekimi Arif Özkan tarafından verilen toplantıya, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan serbest veteriner hekimler, il ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler, hayvancılık işletmeleri veteriner hekimleri ve belediye veteriner hekimleri katıldı.

Emine Emir Şahbaz Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya 96 katılımcı iştirak etti.

(İHA-Y)



10.08.2017 18:02:17 TSI

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