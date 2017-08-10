YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyük'te çocuklar için dumansız hava sahası uygulaması başladı

Bozüyük'te çocuklar için dumansız hava sahası uygulaması başladı



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan çalışma kapsamında çocuk oyun alanı ve çocuk parklarında dumansız hava sahası uygulaması başladı.

Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan uygulamada; çocukların sigara dumanından olumsuz yönde etkilenmemesi, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sigara bağımlılığına özenmemeleri amacıyla uyarı levhaları asıldı. Çocukların ağzından "bu alanda sigara içmeyerek bizleri düşündüğünüz için teşekkür ederiz" yazılı levhalar oldukça ilgi çekti. Yetişkinlerin çocuklara ayrılmış oyun alanlarında sigara içmesine engel olabilmek için yapılan uygulama vatandaşlar tarafından da tam not aldı. Çocuk oyun alanlarını yoğun olarak kullanan vatandaşlar "Çocuklarımızın geleceği ve sağlığı çok önemli. Küçük yaşlarda gördükleri her olumsuz hareketten etkileniyorlar. Etrafta sigara içenleri görünce onlara sigara içmenin kötü bir davranış olduğunu anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bu uygulama inşallah caydırıcı olur ve en azından çocuk oyun alanlarında sigara içilmez, çocuklarımız da parka gittiğimizde sigara içen kötü örneklerle karşılaşmazlar" dediler ve bu uygulama için Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

Bozüyük Belediyesi yetkilileri de vatandaşların parklardaki dumansız hava sahası uygulamasına destek vermelerini isteyerek özellikle çocuk oyun alanlarında sigara içilmemesi konusunda çağrıda bulundu.

(FSİ-Y)



10.08.2017 18:05:14 TSI

NNNN

