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Bozüyük kısa film atölyesi uygulamalı sinema eğitimleri başladı



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bozüyük Metristepe 1. Sinema Festivali kapsamında Bozüyük Belediyesi tarafından ilçede genç sinemacıların yetişmesi ve sinemaya merak duran vatandaşların eğitim alması amacıyla "Kısa Film Atölyesi" düzenlendi.

Kısa Film Atölyesi ve Uygulamalı Sinema Eğitimleri derslerinin ilk gününde çektiği filmlerle altın portakal ödülü alan genç yönetmen Doğacan Aktaş, atölyeye katılan öğrenciler ile tanıştı. Bir film için en önemli unsurlardan biri olan senaryo ve hikâyenin öneminin vurgulandığı dersin ilerleyen günlerinde katılımcılara, açı, ışık, uygulama ve hikâyenin en iyi şekilde vurgulanması gibi konularda temel eğitimler verilecek. Katılımcılar, 15 Ağustos tarihine kadar sürecek olan Kısa Film Atölyesi uygulamalı sinema eğitimleri kapsamında birde kısa film çekerek eğitimlerini tamamlayacak.

(FSİ-Y)



10.08.2017 18:07:14 TSI

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