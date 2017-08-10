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Taraklı ve Geyve için 100 yıllık garanti

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:11
Taraklı ve Geyve için 100 yıllık garanti
Taraklı ve Geyve için 100 yıllık garanti

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, Taraklı ve Geyve'nin yüksek kesimlerinde yer alan 33 mahalle için hayata geçirilen içmesuyu projesinde devam eden çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulundu.
Dr. Rüstem Keleş, "Taraklı ve Geyve ilçelerimize 45 milyon lira değerinde altyapı yatırımı yaparak yeni bir içmesuyu projesini hayata geçirdik. İki ilçemizin yüksek kesimlerinde yer alan 33 mahallemiz için 165 kilometrelik yeni içmesuyu hattı inşa ediyoruz. Gelecek nüfus projeksiyonlarını dikkate alarak planladığımız proje ile 10 bin nüfusun içmesuyu ihtiyacını karşılayabilecek bir çalışma yapıyoruz. Proje ile ilçelerimizin en yüksek noktalarına, 750 metre rakımlı mahallelerimize kadar daha kaliteli ve bol içmesuyu ulaştıracağız" diye konuştu.
10 bin nüfusa yetecek su
Projenin Taraklı ve Geyve ilçelerinin içmesuyu geleceği adına önemli bir yatırım olduğunu dile getiren SASKİ Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, "Taraklı ve Geyve'de ilçe merkezlerimizi sorunsuz altyapı ile buluşturduk. Şimdi de yüksek kesimlerde yer alan mahallelerimizi dünya standartlarında içmesuyu ile buluşturuyoruz. Ekiplerimiz 3 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında bölgede yüksek kalitede borulardan oluşan 165 kilometrelik içmesuyu hattı ve son derece modern 8 içmesuyu deposu inşa ediyoruz. Proje ile 750 metre yükseklikteki mahallelerimize dahi birinci sınıf içmesuyu ulaştıracağız. Taraklı ilçemize bağlı Çayköy ve Avdan Mahallelerimizde ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Projemizi kısım kısım tamamlayarak devreye alacağız. Taraklılı ve Geyveli hemşerilerimiz en az 100 yıl içmesuyu anlamında hiçbir sıkıntı yaşamayacaklar" ifadelerini kullandı.
45 milyonluk dev yatırım
Dr. Rüstem Keleş, "Şuanda söz konusu 33 mahallemizde yaklaşık 6 bin vatandaşımız yaşıyor. Geleceğe dönük olarak planlanan projemiz ise 10 bin nüfusun içmesuyu ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlandı. İnşallah hızlı bir şekilde hattımızı devreye alarak vatandaşlarımıza doğal, arıtılmış ve el değmemiş yeraltı sularını vatandaşlarımızın musluklarına ulaştıracağız. İleriki yıllarda hattımız Ballıkaya Barajı ve Akçay Barajı ile entegre olabilecek. Taraklı'ya bağlı Avdan, Esenyurt, Mahdumlar, Alballar, Kemaller, Uğurlu, İçdedeler, Dışdedeler, Tuzla, Aksu, Harkköy, Hacıyakuplar Mahalleleri ile Geyve'ye bağlı Doğancıl, Poydalar, Sabırlar, Çayköy, Südalan, Ilıcaköy, Aydınlar, Çamlık, Şehren, Demirler, Çine, Günhoşlar, Akdoğan, Karacaören, Çukurköy, Yaylak, Taşoluk, Hisarlık, Halidiye, Sekiharman ve Hacıosmanlar Mahallelerimize dünya standartlarında temiz, sağlıklı ve bol içmesuyu ulaştıracağız" dedi
(BCT-İÇ).

10.08.2017 18:13:48 TSI
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