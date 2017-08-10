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UTAŞ Uşakspor yeni sezona hazırlıyor



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Geçtiğimiz sezon BAL Ligi'nde şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen UTAŞ Uşakspor 2017-2018 futbol sezonu için yoğun bir tempoyla hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 3. Lig ekiplerinden UTAŞ Uşakspor Kartepe'de yapılan ve 11 gün süren kampın ardından 12 gün sürecek Bolu Kampına başladı.

3. Lig ekipleriyle gerçekleştirdiği hazırlık maçlarında başarılı oyunuyla kendisini sahaya iyi yansıtan Uşakspor, Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Spor Tesislerinde karşılaştığı ve kendi grubundaki Ankara Adliye Spor'u 2-1 mağlup ederek ligdeki iddiasını ortaya koydu.

26 Ağustos'ta ilk maçı için sahaya çıkacak Kırmızı Siyahlı ekipte vites her geçen gün yükseltiliyor. Yeni sezon öncesi hazırlıkların tüm heyecanıyla devam ettiğini dile getiren takımın Teknik Direktörü Hakan Şapçı, bu yıl da şampiyonluğu Uşak'a getirmek istediklerini dile getirdi.

Çalışmaların 3 Temmuz'da Uşak'ta başladığını ve özverili bir biçimde devam ettiğini söyleyen Şapçı, "Hazırlık çalışmalarının ilk etabını Kartepe'de tamamladık ve ikincisini de içerisinde bulunduğumuz Bolu Termal Otel'de sürdürüyoruz. Yaklaşık 40 günlük bir çalışma oldu. Bu çalışma süremiz içerisinde 4 tane hazırlık müsabakası oynadık. Buradan ayrılmadan 2 tane daha hazırlık karşılaşması yaparak bu etabı da tamamlayacağız. Ligin başlaması için kalan 2 haftalık süreyi de Uşak'ta kendi tesislerimizde çalışarak devam ettireceğiz. 24 kişilik bir futbolcu kadromuz var. Futbolcu arkadaşlarımız gerçekten büyük bir özveriyle mücadele ediyorlar" dedi.

Sene boyunca Uşakspor'u en iyi şekilde temsil etmek ve sene sonunda bir üst lige çıkartmak için ciddi bir çalışma içersinde olduklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Biz, tüm Uşak'ın gurur duyacağına, izlediğinde keyif alacağına ve sene sonunda da hedeflemiş olduğumuz 2. Lig'e çıkabilmek için iyi bir ekip kurduğumuza inanıyoruz ve takımımıza güveniyoruz. Çalışmalarımızı da bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. " açıklamalarına yer verdi.

Taraftar grubu olarak da çok özel bir takım olduklarını aktaran Şapçı şöyle devam etti: "Mücadelemizin karşılığını da sene sonunda şampiyon olarak almak istiyoruz. Bize güvenenleri destek olanları mahcup etmek istemiyoruz. BAL Lig'inde de sürekli belirtmiştim. Uşak, Türkiye'nin en güçlü taraftar gruplarından birine sahip. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Onların ve tüm Uşak'ın destekleri ile beraber hedeflemiş olduğumuz şampiyonluğu şehrimize getirmek istiyoruz."

Uşak ekibi ilk maçına Bir Eylül Stadyumu'nda 26 Ağustos saat 17.00'de çıkacak. İç sahada oynanacak karşılaşmada UTAŞ Uşakspor'un karşısında Tarsus İdman Yurdu yer alacak.

(EÖ-MB-S)



10.08.2017 18:13:50 TSI

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