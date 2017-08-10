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Istranca Ormanlarına Türk-Bulgar koruması

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:16
Istranca Ormanlarına Türk-Bulgar koruması
Istranca Ormanlarına Türk-Bulgar koruması
- 112 Bin 688 euro bütçeli proje 15 ayda tamamlanacak

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Türkiye-Bulgaristan INTERREG IPA 2014-2020 Sınırötesi işbirliği çerçevesinde Bulgaristan Cumhuriyeti Burgas Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünce müşterek hazırlanan 112 bin 688 euro bütçeli projenin açılış konferansı yapıldı.
Daha önce 20 Mart 2017 tarihinde Sofya'da finansman sözleşmesi imzalanan "Değişen İklim Şartlarında Yıldız/Istranca Ormanlarında Sürdürebilir Orman Ekosistemlerinin Korunması" "Protection Of Sustainable Forest Ecosystems In Strandja / Yildiz Mountain Under Climate Changes Conditions-FORECAST" isimli CCI 005.1.12.024 Numaralı projenin Demirköy'deki konferansında paydaşlar bir araya geldi.
Açılışa Türkiye tarafından İstanbul Orman Bölge Müdürü Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Galip Uzun, Demirköy Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Demirköy Orman İşletme Müdür Yardımcısı ve proje uzmanı Kemal Küçük, proje koordinatörü Ayten Yılmaz, Orman İşletme şefleri, memurlar, köy kooperatif başkanları, köy muhtarları ve sivil toplum örgütleri katıldı.
Bulgaristan tarafından ise Burgas Orman Bölge Müdür Yardımcısı ve aynı anda projenin yöneticisi olan Stanimir Bojanov, proje koordinatörü Mariana Georgieva, proje teknik danışmanı Diana İlieva katıldı.
Proje yöneticileri Galip Uzun ve Stanimir Bojanov'un açılış konuşmasıyla başlayan konferansta her iki tarafta bu projede ortak çalışmaktan duyduğu memnuniyeti bildirerek projenin başarılı olmasını temenni etti. Toplantı Demirköy Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan'ın yaptığı sunumla devam etti.
Burgas Orman Bölge Müdürlüğünün Projenin Yöneticisi Stanimir Bojanov, Demirköy Orman İşletme Müdürlüğünün de ikinci partner olduğu projenin 112 bin 688 euroluk bütçesinin bulunduğu ve 15 ay süreceğini bildirdi.
(MA-MEF-Y)

10.08.2017 18:18:48 TSI
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