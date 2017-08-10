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Büyükşehirle ulaşım artık daha kolay

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:17
Büyükşehirle ulaşım artık daha kolay
Büyükşehirle ulaşım artık daha kolay

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek Dikmen Mahallesi grup yolunun sıcak asfaltla buluşturulması bölge sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Güzergah üzerinde yer alan Kurtuluş, Karadere, Yeniyayla, Göksu, Aksu, Dikmen, Kadifekale ve Güney Mahalleleri Dikmen Mahallesi grup yolunu kullanıyor. Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar çalışmalar için Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili birimlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'ne bağlı ekipler 18 kilometrelik Dikmen Mahallesi grup yolunu 20 bin ton sıcak asfaltla buluşturarak güzergahı yeni yüzüne kavuşturmuştu.
Dikmen'in ilk defa sıcak asfaltla buluştuğunu söyleyen Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz, "Senelerdir beklediğimiz yola sonunda kavuştuk. Artık vatandaşlarımız mahallelemize çok rahat ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Sözler tutuldu
Göksu Mahallesi Muhtarı Yakup Atış, "Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı genişledikten sonra daha iyi hizmet almaya başladık. Yol ile ilgili talebimizi Başkanımız Zeki Toçoğlu'na ilettik. Kendileri bize yol için söz verdi. Şimdi görüyoruz ki verilen sözler yerine getirildi. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" derken; Aksu Mahallesi Muhtarı Hasan Kara ise, "Yollarımız çok güzel oldu. Eski yol berbat, bozuk ve geçit vermez haldeydi. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ulaşım sorun olmaktan çıktı
Yeni yolun çok güzel olduğunu belirten Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Ali Bilgici, "Bu yola çok ihtiyacımız vardı. İhtiyaçlarımızı en güzel şekilde gideren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeki Toçoğlu'ndan Allah razı olsun" dedi. Karadere Mahalle Muhtarı Tahsin Kulaber, "Yolumuz çok güzel oldu. Büyükşehir'den Allah razı olsun. Dışarıdan gelenler yolumuzun güzelliğinden bahsediyor. Mahallemize gelmek artık sorun olmaktan çıktı."
Yanımızda hissettik
Güney Mahallesi Muhtarı Eset İlkay "Yolarımız çok bozuktu. Büyükşehir'i bu çalışmalarla gerçekten yanımızda hissettik. Berbat bir halde olan yolumuzu çok güzel bir hale getirdiler. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.
(BCT-İÇ)

10.08.2017 18:18:49 TSI
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