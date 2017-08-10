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Edremitli çocukların havuz keyfi

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:18
Edremitli çocukların havuz keyfi
Edremitli çocukların havuz keyfi

(Fotoğraflı)

İbrahim İlhan
VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesi, ilçede ikamet eden ve imkanı olmayan çocukları havuzla buluşturuyor.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli'nin talimatları doğrultusunda, ilçedeki çocuklar havuz ile buluşturuluyor. Haftada iki gün havuza gelen çocuklar, doyasıya yüzmenin keyfine varıyor. Görevliler gözetiminde birbirleriyle yüzerek yarışan ve oyunlar oynayan çocuklar, su kaydırağında kaymayı da ihmal etmiyorlar. Belediye görevlilerine sarılarak mutluluklarını gösteren çocuklar, akşam saatlerinde ise tekrar evlerine servislerle bırakılıyor.
Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, çocuklara iyi eğlenceler dileğinde bulunarak, "İmkanı olmayan yavrularımızı haftada 2 gün havuz ve su kaydırağıyla buluşturuyoruz. Çocuklarımızın tatilde keyifli zaman geçirmeleri için ilgileniyoruz. Terörün ve şiddetin geleceğimiz olan çocuklarımızın geleceğini çalmasına müsaade etmeyeceğiz. Hepsinin gözlerinden öpüyor, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.
(MSA-Y)

10.08.2017 18:21:37 TSI
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