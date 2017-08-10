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Sınır tanımayan mühendis Marmaris'te



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Sınır tanımayan mühendisler topluluğu üyesi Jeremy Hulse, Nice'ten Tiflis'e uzanan 4 bin 500 kilometrelik bisiklet yolculuğunun Türkiye ayağında Marmaris'e gelerek Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'i ziyaret etti.

Herkesin temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayabildiği; sağlıklı yiyeceklere, temiz içme suyuna, yeterli sağlık hizmetlerine, ekonomik ve teknolojik kaynaklara ulaşabildiği bir dünya isteyen ve bu yolda yapabilecekleri şeyler olduğuna inanan sınır tanımayan mühendisler topluluğu üyesi 27 yaşındaki Jeremy Hulse, bisikletiyle Marmaris'e geldi. 8 Ağustos Salı günü Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'le Belediyede bir araya gelen Hulse'e, Meclis üyesi Zeki Danışman'ın oğlu Umut Danışman eşlik etti. Ziyarette İsmet Kamil Öner, Jeremy Hulse'a 700 km'lik Marmaris bisiklet rotaları hakkında bilgi verirken, Marmaris Belediyesi'nin şehir içi bisiklet yolu projesini de anlattı. Tanıtım kitapçıklarının armağan edildiği Hulse'un yolculuğu Marmaris'ten sonra Denizli, Kapadokya, Erzincan, Gümüşhane, Rize ve Hopa'ya uzanacak.

(VE-MB-Y)



10.08.2017 18:21:44 TSI

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