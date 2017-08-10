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İl Jandarma Komutanı Özbek'ten Başkan Arslan'a ziyaret

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:20
İl Jandarma Komutanı Özbek'ten Başkan Arslan'a ziyaret
İl Jandarma Komutanı Özbek'ten Başkan Arslan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Akif Doğan
KASTAMONU (İHA) - Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret etti.
Çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Taşköprü'yü ziyaret eden Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'a da nezaket ziyaretinde bulundu.
Karşılıklı sohbetin ardından Başkan Arslan, Özbek'e nazik ziyaretinde dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.
(Vİ-İÇ)

10.08.2017 18:22:51 TSI
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