ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kadir Albayrak Tarımsal Atıklar ile İlgili Sunuma Katıldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:31
Başkan Kadir Albayrak Tarımsal Atıklar ile İlgili Sunuma Katıldı
Başkan Kadir Albayrak Tarımsal Atıklar ile İlgili Sunuma Katıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tekirdağ İli Tarımsal Atık Potansiyelinin ve Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi ile ilgili sunuma katıldı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen sunumda, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ile ilgili dairelerin personelleri yer aldı.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş tarafından gerçekleştirilen sunumda 2016 yılı Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek programı kapsamında "Tekirdağ İli Tarımsal Atık Potansiyelinin ve Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesi" projesinin sonuçları anlatıldı. Sunumda ayrıca, proje ile Tekirdağ'da önemli miktarlarda açığa çıkan tarımsal tahıl, ayçiçeği, mısır, çeltik ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla kurulmak istenen tesislerin belirlenmesi için atık miktarı ve türüne dair envanter çalışması ve bunun sonucunda oluşturulması düşünülen enerji biyogaz, briket, pelet, kompost gibi tesislerinin fizibilite çalışmasının yapılmasının amaçlandığı belirtildi.
(MA-MEF-Y)

10.08.2017 18:33:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Eşkinat: &quot;Bu kentin gelecek 50 yılını planlayacağız&quot;
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT: "BU KENTİN GELECEK 50 YILINI PLANLAYACAĞIZ"
Albayrak Anadolu yerli Köstebek programına katıldı
YEREL

ALBAYRAK ANADOLU YERLİ KÖSTEBEK PROGRAMINA KATILDI
Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Cheol Tekirdağ'da
YEREL

GÜNEY KORE İSTANBUL BAŞKONSOLOSU CHEOL TEKİRDAĞ'DA
Çamura bulanan cadde ve sokakları Süleymanpaşa Belediyesi temizledi
YEREL

ÇAMURA BULANAN CADDE VE SOKAKLARI SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ TEMİZLEDİ
İnternet üzerinden 'yasadışı bahis' iddiasına inceleme
YEREL

İNTERNET ÜZERİNDEN 'YASADIŞI BAHİS' İDDİASINA İNCELEME
Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu'ndan muhteşem kapanış
YEREL

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ YAZ OKULU'NDAN MUHTEŞEM KAPANIŞ
Başkan Albayrak'ın Saray ilçe gezileri
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK'IN SARAY İLÇE GEZİLERİ
Başkan Albayrak, Saray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çalışmalarını inceledi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK, SARAY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ
Kıbrıs gazisine gözü yaşlı veda
YEREL

KIBRIS GAZİSİNE GÖZÜ YAŞLI VEDA
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
YEREL

SOSYAL MEDYADAN CUMHURBAŞKANINA HAKARETE GÖZALTI
Takımını Kur Sahaya Çık Sokak Basketbolu turnuvası
YEREL

TAKIMINI KUR SAHAYA ÇIK SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI