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Başkan Kadir Albayrak Tarımsal Atıklar ile İlgili Sunuma Katıldı



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TEKİRDAĞ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Tekirdağ İli Tarımsal Atık Potansiyelinin ve Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesi Projesi ile ilgili sunuma katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen sunumda, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Hacı Aslan ile ilgili dairelerin personelleri yer aldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş tarafından gerçekleştirilen sunumda 2016 yılı Trakya Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek programı kapsamında "Tekirdağ İli Tarımsal Atık Potansiyelinin ve Bertaraf Yöntemlerinin Belirlenmesi" projesinin sonuçları anlatıldı. Sunumda ayrıca, proje ile Tekirdağ'da önemli miktarlarda açığa çıkan tarımsal tahıl, ayçiçeği, mısır, çeltik ve hayvansal atıkların değerlendirilmesi amacıyla kurulmak istenen tesislerin belirlenmesi için atık miktarı ve türüne dair envanter çalışması ve bunun sonucunda oluşturulması düşünülen enerji biyogaz, briket, pelet, kompost gibi tesislerinin fizibilite çalışmasının yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

(MA-MEF-Y)



10.08.2017 18:33:53 TSI

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