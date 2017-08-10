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Serik-Boğazkent'te Turizm Güvenlik ve İstişare toplantısı



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik İlçesi'nde Kaymakamlık tarafından Turizm Güvenlik ve İstişare toplantısı yapıldı. Kaymakam Haluk Şimşek başkanlığında düzenlenen toplantıya, Serik İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Ece, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, Büyükşehir Belediyesi Serik Koordinatörü Ramazan Etli, ASAT Müdürü Erol Kal ile Boğazkent'te faaliyet gösteren 10 otelin otel yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Şimşek, Boğazkent Mahallesinde ki otellerin genel müdürleri ile değerlendirme için bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Ortak sorunların çözüm yollarını arayacağız. Sorunları yerinde değerlendirmek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Değerlendirme sonucunda inşallah memleketimize faydalı bir sonuç çıkar. Burada amaç muhataplarıyla sorunları değerlendirerek ortak bir liste yapmak ve en önemli sorunları tespit etmek" dedi. Otel yöneticileri Bakanlık, Belediye, ASAT gibi ilgili kurumlara iletilmesi için güvenlik ya da farklı taleplerini gündeme getirdi. Kaymakam Şimşek ise sorunlar ve taleplerin hangi kurumu ilgilendiriyorsa masaya yatıracaklarını ifade etti. (ST)



10.08.2017 18:35:26 TSI

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