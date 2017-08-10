Marmaris'te karaya ölü caretta caretta vurdu
(Fotoğraflı)
Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde kıyıya ölü halde caretta caretta vurdu.
İçmeler sahilinde kıyıda cansız halde caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası bulunduğunu gören vatandaşlar belediyeye haber verdi.caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından Deniz Kaplumbağaları, Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) teslim edilmek üzere Makina Araç Parkı'na götürüldü. Deniz canlısının gövdesindeki yara nedeniyle tekne çarpması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.
(VE-MB-Y)
10.08.2017 18:46:24 TSI
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