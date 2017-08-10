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Kocaali sahilinde çalışmalar sürüyor

10 Ağustos 2017 Perşembe, 18:46
Kocaali sahilinde çalışmalar sürüyor
Kocaali sahilinde çalışmalar sürüyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Kocaali Sahili Sosyal Tesisleri'nde devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yeni projenin Kocaali sahillerine bir hareketlilik kazandıracağını aktaran Başkan Toçoğlu, "Kocaali ilçemizin Caferiye Mahallesi'nde başlattığımız sosyal tesis çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah projemizi kısa süre içerisinde tamamlayacak, şehrimizin hizmetine sunacağız. Hayırlı olsun" dedi.
Başkan Toçoğlu, "Projemizi 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa ediyoruz. Çevre duvarlarımızı ve yüzme havuzlarımızın betonarme kısmını tamamladık. Hizmet binamızın kaba inşaatı da bitmiş durumda. Hamdolsun bu anlamda iyi bir mesafe katettiğimizi söyleyebilirim. Projemizin içerisinde sadece kadınlarımızın kullanabileceği bir plaj, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, kafeterya, oturma grupları, spor alanları ve yeşil alanlar yer alacak" diye konuştu.
Turizm canlılık kazanacak
Başkan Toçoğlu, Kuzey bölgelerinin yeşil ve mavinin buluştuğu müthiş bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, ''Hem şehrimizden hem de ülkemizden ziyaretçiler özellikle yaz aylarında bu bölgemize geliyor. Karasu'da inşa ettiğimiz Sahil Park projesinin de büyük bir beğeni kazandığını ifade etmem gerekir. Aynı zamanda ilçe turizminde de büyük bir canlılık yaşanıyor. Kocaali'de de yeni çalışmamız turizm göstergelerine ivme kazandıracaktır. Bu bölgenin turizm potansiyeli olduğunu biliyor. Adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz. İnşallah esnaflarımız için de bu durum getiri sağlayacaktır. Projemizin şehrimize, ilçemize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(BCT-İÇ)

10.08.2017 18:48:51 TSI
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