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Vali Balkanlıoğlu ve Başkan Toçoğlu yeni stadı inceledi



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor'un yeni stadyumunda gerçekleştirilen incelemelere katıldı.

Başkan Toçoğlu'nun yanı sıra Vali İrfan Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Cengiz Yiğit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Sakaryaspor Kulüp Başkanı İsmail Gürses ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Heyet stadyumda devam eden çalışmalarla ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel'den ve görevlilerden bilgiler aldı.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Sakaryaspor'un yeni stadyumunda devam eden çalışmaları yerinde görelim istedik. Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'la da bir görüşme gerçekleştirdim. Sakaryalı hemşerilerimizin heyecanla bu stadı beklediğini ve eksikliklerin giderilerek sezon açılışına yetişmesi gerektiğini belirttim. Sakarya'ya yakışan bir stadyum. Buraya geldiğimde Sakaryaspor'un geçtiğimiz sezon üst lige yükseldiğini öğrendim. İnşallah Sakaryaspor yeni stadyumuyla birlikte yükselişini sürdürücektir. Takımımıza yaklaşan sezon öncesinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, "Bugün Valimizle birlikte Sakaryaspor'un yeni stadyumunda incelemelerde bulunduk. Çimler serildi ve şu anda bakım işlemleri titiz bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yeşil koltukların montajı devam ediyor. Önümüzdeki hafta stadyuma ulaşacak siyah ve beyaz koltuklarda hızlı bir şekilde montajlanacak. Soyunma odaları, basın odası, localar ve diğer iç kısımlarda ince işçilikler sürüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda stadyum etrafındaki yol ve bulvar çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Modern bir stadyumda bulunması gereken tüm donanımlar burada yer alıyor. İnşallah Sakaryaspor'un yeni zaferlerine bu stadyum tanıklık edecektir" ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor'un Diriliş Yılı'nda gelen şampiyonluğun ardından yeni sezona Yükseliş Yılı parolasıyla başladığını söyleyen Başkan Toçoğlu, "İnşallah Spor Toto 2. Lig'de sadece misafir olacak ve hiç bekleme yapmadan PTT 1. Lig'e yükseleceğiz. Takımımız geçtiğimiz sezonun iskeletini koruyarak önemli oyuncularla kadrosunu güçlendirdi. Hazırlık maçlarındaki performasımız otoritelerden tam not aldı. Sezona yeni stadyumumuzda büyük bir heyecanla başlayacağız. Biz takımımızın yanındayız. İnşallah hep birlikte takımımızı hak ettiği konuma taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

(BCT-İÇ)



10.08.2017 18:53:25 TSI

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