YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Balıkesirspor Taraftarlar Derneği'nin hedefi 5 bin üye

Balıkesirspor Taraftarlar Derneği'nin hedefi 5 bin üye



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - 1966 Balıkesirspor Taraftarlar Derneği, sezon boyunca uygulamaya koyacakları projeleri açıkladı. Dernek Başkanı efsane amigo Ahsen Dizman, tüm taraftarları Adanademirspor maçına davet ederek, bu yıl en az 5 bin kayıtlı üye yapmak istediklerini ifade etti.

1966 Balıkesirspor Taraftar Derneği Başkanı Ahsen Dizman, düzenlenen toplantıda, "Balıkesirspor Derneği olarak burada çok güzel bir yer oluşturduk. Taraftarlarımızı bu sene inşallah tribün lideri Nurettin kardeşim, ikinci başkan Erdinç kardeşim hep beraber el ele Balıkesirsporumuzu kötü günde iyi günde hiç bir zaman arkasından desteklemek üzere yalnız bırakmamak şartıyla derneğimizi kurduk. İnşallah Allah ömür verirse Balıkesirspor Adana Demirspor maçında stadı tıklım tıklım doldurmak üzere taraftarlarımızı tribüne davet ediyorum. Bir zamanlar ben amigo Ahsen olarak tren kaldırmıştım özel sizlere buradan söz veriyorum eğer başarılı olunduğu müddetçe uçak kaldırmak içinde sizlere söz veriyorum. Ama 100 lira olur kalanı dernek karşılar ama bu sözüde yerine getireceğim inşallah. Balıkesirspor'a Adana Demirspor maçında başarılar diliyorum"dedi.

1966 Balıkesirspor Taraftar Derneği Başkan Yardımcısı Erdinç Karakullukçu Balıkesirspor kurulduğu tarihinden bu yana kadar çeşitli derneklerin çeşitli isimler altında açılıp kapandığına dikkat çekerek "Biz bu sezon başında yeni bir vizyon, kadro ve yönetim ile 1966 Balıkesirspor Taraftar Derneğini kurduk. Burada bizim hedefimiz ve yapmak istediklerimiz belli bu doğrultuda devam ediyoruz. Balıkesirspor taraftaları tarihinde ilk defa bir şey sağlandı dernek kendi binasını önce kredi ile satın aldı Nurettin kardeşimiz kredi çekti bu şekilde ödenirken sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın 40 bin lira katkıları ile bu banka borcu kapatıldı. Yerin tapusu 1966 Balıkesirspor Taraftar Derneği üzerinde. Sayın Altıeylül Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu bize her türlü yardımı sonuna kadar sağladı kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Derneğin bu noktaya gelmesinde Sezer Ceylan'nın da çok büyük emeği var" şeklinde konuştu.

En büyük hedeflerinin sadece merkezdeki değil ilçelerde ki taraftarlarıda bir araya getirmek istediklerini söyleyen Başkan Yardımcısı Karakullukçu, "Bunun içinde bütün taraftarlarımızı derneğimize üye olmaya çağırıyoruz. Bu çok önemli bir konu üye olmazsa hiç bir şey olmaz. Ne kadar çok üyemiz olursa taraftar camiamız o kadar genişler. Şuan da ortalama 350 civarı kayıtlı üyemiz var, hedefimiz en az 5 bin üye yapmak. Derneğe üye olan taraftarla üye olmayan taraftar bizim nezdimizde farklı. Deplasmana gidiliyor uzak veya yakın bunun kumanyası var otobüs masrafı var. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda da bize katkı sağladı. Kumanyaları Fırıntaş sağlayacak otobüsü ise Büyükşehir Ulaştırma Dairesi karşılayacak. Derneğimizin yıllık aidat ücreti 50 lira. Arkadaşlar soruyorlar 500 lira diye duyduk öyle bir şey yok arkadaşlar. Bize yurt dışındaki Balıkesirspor taraftarlarından çok yoğun bir ilgi var. Telefonumuz var internetimizde bir kaç gün içinde bağlanacak. Derneğimizin telefon numarası 239 00 66. Deplasmana uçak olayını Ahsen ağabeyimiz söyledi.Bizim en büyük hedefimiz en az 200 taraftarımızı özel uçakla en uygun deplasman maçına götürmek. Aiadatları elden de bize teslim edebilir üyelerimiz birde dernek adına banka hesabı açılacak buraya yatırabilirler, her şey kayıtlı bir şekilde olacak ne girdi ne çıktı tek kuruşun hesabını biz vermeye hazırız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Derneğimizde tribün liderlerimizin özel odası var her şeyi burada konuşacaklar. Eğer bir sıkıntıları bir arzuları olursa yine biz ağabeyleri olarak buradayız" dedi.

(HT-MŞ)



10.08.2017 19:30:29 TSI

NNNN