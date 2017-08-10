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İnegöl'de salça çekme makinesi olmayan köy kalmadı



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BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 26 köye daha salça çekme makinesi dağıttı.

Kırsala yönelik desteğini sürdüren İnegöl Belediyesi, 26 kırsal mahalleye 29 adet salça çekme makinesi dağıttı. Daha önce 69 kırsal mahalleye yapılan salça çekme makinesi destekleriyle birlikte İnegöl'de 95 kırsal mahallenin hepsi salça çekme makinesine kavuşmuş oldu.

Belediyesi şantiyesinde yapılan törende 26 kırsal mahallenin muhtarına makineler teslim edilirken, bir saatte 1800 kilogram domates sıkma özelliğine sahip olan makinelerin köylülere büyük kolaylık sağlayacağı belirtildi. Makineler muhtarlar nezaretinde bütün vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.

Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Geçen yıl salça çekme makinesi dağıtımımızda inşallah seneye bütün mahallelerimizi bitiriyoruz demiştik. Hamdolsun bugün bunu bitirmek için bir araya geldik. Artık ziraat de bizim konularımız arasında. Çiftçimize kolaylık sağlayacak farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Bazen erken uyarı sistemleri, bazen salça çekme makinesi, ceviz silkme makinesi, bazen fidan ve arı kovanı dağıtımı, bazen fuarlar yapmak veya fuarlara götürmek gibi. 10-13 Eylül arasında da bizim de güzel bir fuarımız olacak. Yine ürün toplama merkezleri yapıyoruz. En son Başbakan Yardımcımızın katılımıyla Kurşunlu Ürün Toplama Merkezi'mizin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de 26 mahallemize yapılacak 29 adet salça çekme makinesi dağıtımı için bir araya geldik" dedi.

(MŞ)



10.08.2017 19:50:40 TSI

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