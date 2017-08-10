KESK'ten eylem
(Fotoğraflı)
Şahin Binici
SAMSUN (İHA) - Samsun'da KESK'e bağlı sendika üyeleri, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan grup adına konuşma yapan KESK Dönem Sözcüsü Suat Yıldız, 1 Ağustos tarihinde toplu sözleşme sürecinin başladığını belirterek, "OHAL kaldırılmadan, KHK'lar geri çekilmeden, ihraç edilen kamu emekçileri görevlerine iade edilmeden yapılan toplu sözleşme görüşmelerini tanımıyor ve kabul etmiyoruz. En düşük maaş alan kamu emekçisinin maaşı 3.450 TL'ye çıkarılmalıdır" dedi.
(ŞB-Y)
10.08.2017 19:58:35 TSI
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