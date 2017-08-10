Edirne ve Macarovo atık yönetimi için 364 bin Euro bütçe
- Edirne Katı Atık Birliğinin gerçekleştireceği faaliyetler için 186 bin 046 euro bütçe ayrıldı
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EDİRNE (İHA) - Avrupa Birliği destekli "Doğayı Korumak için Atık Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Bulgaristan'ın Macarovo kenti ve Edirne'de toplanan katı atıkların ayrışması, taşınması ve en etkin şekilde toplanması için ayrılan bütçenin 364 bin 291 euro olduğu bildirildi.
Avrupa Birliği Bakanlığının ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği programının birinci teklif çağrısı kapsamında yürütülen CB005.1.12.008 sayılı "Doğayı Korumak için Atık Yönetim Kapasitesinin Geliştirilmesi" isimli projenin ilk proje ekibi toplantısı Bulgaristan'ın Macarovo Belediyesi'nde gerçekleştirildi.
Toplantıya evsahibi olarak Macarovo Belediyesi'nden Proje Koordinatörü Ivan Smerdzhıev, Proje Muhasebecisi Mariana Radova, Edirne Katı Atık Birliği'nden Proje Koordinatörü Ebru Erolu Karaca, Proje Teknik Koordinatörü Olcay Ayluayan, Proje Muhasebecisi Ahmet Can Nalbur katıldı. 21 Mart 2017 tarihinde başlayan ve 20 Mart 2019'da sona erecek projenin ilk proje ekibi toplantısında proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik planlama yapıldı.
Projenin amacıyla ilgili yapılan açıklamada, "Bulgaristan'ın Macarovo Belediyesi liderliğinde ve Edirne Katı Atık Yönetim Birliği'nin ortaklığında yürütülmekte olan projenin amacı, sınırötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak için Macarovo ve Edirne'de toplanan katı atıkların ayrışması, taşınması ve en etkin şekilde toplanması için makine donanımı tedarik etmek, eğitimler yapmaktır" denildi.
Açıklamada ayrıca, projenin amacına ulaşması için 24 aylık proje süresi içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetler ise şöyle sıralandı:
"Edikab'a nokta dönüşlü yükleyici, backhoe loader, traktör olmak üzere 3 adet iş makinesi alınması. Macarovo'ya katı atıkların toplanması için 1 adet çöp kamyonu, 1 adet sokak temizlik aracı, 100 adet ayrıştırma konteynırı alınması. Edirne'de 150 öğrenciye 10 gün eğitim verilmesi. Macarova'da atıkların ayrı toplanmasına yönelik 30 tane eğitim düzenlenmesi. Edirne'de ve Macarovo'da Projenin işleyişi ile ilgili bilgilendirmeler ve basın toplantıları düzenlenmesi. Proje bütçesi 364 bin 291 euro olup, Edirne Katı Atık Birliği'nin gerçekleştireceği faaliyetler için ayrılan bütçe ise 186 bin 046 eurodur."
(MA-MEF-Y)
10.08.2017 20:45:21 TSI
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