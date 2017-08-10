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AK Parti Kepez İlçe Başkanı İşeri, kongrede aday olmayacak

10 Ağustos 2017 Perşembe, 20:54
AK Parti Kepez İlçe Başkanı İşeri, kongrede aday olmayacak
AK Parti Kepez İlçe Başkanı İşeri, kongrede aday olmayacak

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, kongrede yeniden aday olmayacağını açıladı. İşeri, kararı İl Başkanı Rıza Sümer ile yaptığı değerlendirme sonunda aldığını ve bu kararın partiden kopma anlamına asla gelmeyeceğini söyledi.
AK Parti Kepez İlçe Başkanlığında 2004 yılından bu yana birçok kademede görev alan ve son üç yıldır AK Parti Kepez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Yusuf İşeri yaptığı yazılı açıklamada 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yüzde 40.74 oy alarak Kepez ve büyükşehir belediye başkanlığını kazandıklarını, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 49.50 oy ile ilk kez halk tarafından seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinde , 7 Haziran 2015 seçimlerinde yüzde 37.64, 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 44.97 oyla 7 milletvekilinin seçilmesine ve son olarak 16 Nisan 2017 referandum sürecinde yüzde 45,6 oy alarak yeni anayasanın oluşumunda katkı sağladıklarını hatırlattı.
" Kongrede aday olmayacağım"
Partinin kuruluşundan bugüne her dönem ülke için önemli adımlar atıldığını, tüm AK Parti teşkilatlarının her zaman büyüyen Türkiye için elinden geleni yaptığını ve bugünün büyük Türkiye'sini inşa ettiğini söyleyen Yusuf İşeri, " Bu kutlu yürüyüşümüzün mimarı olan beni bu göreve layık gören başta genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a bana böylesine bir onuru yaşattıkları için şükran borçluyum.Milletimize hizmet yolunda bana bu fırsatı verdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben yeni kongre sürecinde il başkanımızla yaptığımız değerlendirme sonucunda önümüzdeki kongrede aday olmayacağımı kamuoyu ile paylaşmak isterim." dedi.
" Kararım partiden kopma anlamına asla gelmez"
Aldığı karar ile hizmet bayrağını bir başka arkadaşına devretmiş olacağını kaydeden İşeri, kararla asla partiden kopmuş olmayacağının altını çizdi. Parti tarafından verilecek her vazifeyi bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada üstleneceğini belirten İşeri " Her zaman olduğu gibi inşallah kongrelerimizi birlik ve beraberlik içerisinde AK Partimize yakışır şekilde gerçekleştireceğiz. Bundan sonra partimiz içinde ilk görevim yeni başkanımıza en büyük desteği vermek olacaktır. Onun bu bayrağı daha yukarı taşıması noktasında elimden geleni yapacağım. Ben bu süreçte bize her türlü desteği veren yanımızda olan gücümüze güç katan Sayın Dışişleri Bakanımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, büyükşehir belediye başkanımıza, gururumuz göz bebeğimiz Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'ye ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum.

10.08.2017 20:56:50 TSI
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