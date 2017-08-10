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ETSO'nun yeni üyeleri meclis toplantısına katıldı

10 Ağustos 2017 Perşembe, 21:21
ETSO'nun yeni üyeleri meclis toplantısına katıldı
ETSO'nun yeni üyeleri meclis toplantısına katıldı

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetimi, Haziran ayı itibarı ile üye odaklı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Odamıza yeni kayıt yaptıran üyelerimizi her ay gerçekleştirdiğimiz meclis toplantılarımıza davet ederek hem yeni üyelerimizi tanıma, hem de odamızı bire bir yerinde tanıtma olanağı sunuyor ve odamızdan hangi alanda istifade edeceklerini anlatıyoruz" dedi.
ETSO Meclis Başkanı Mehmet Eren ve Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt'un başkanlığında gerçekleşen Ağustos ayı meclis toplantısına, Haziran ayı içerisinde ETSO'ya kayıt olan üyeler davet edildi.
Toplantıya Haziran Ayı içerisinde ETSO'ya kayıt olan üyelerimizden Core Medya Tanıtım ve İletişim Anonim Şirketi Edirne Şube Müdürü Neşe Üstün, Efa Restoran Gıda ve Ticaret Limited Şirketi Müdürü Alpay Doğu ve Özsüt Erasta Şubesi Firma Sahibi Salih Güngör katıldı.
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Üyelerimiz ve üye memnuniyeti bizler için çok önemli. Dolayısıyla odamıza yeni kayıt yaptıran üyelerimiz, kayıt olduğu oda ve oda yöneticilerini tanımalı aynı şekilde bizlerde yeni üyelerimizi ve firmalarını üye oldukları ilk günden itibaren tanımalıyız" diye konuştu.
Göreve geldikleri günden bu yana üye odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Zıpkınkurt, meclis toplantısına katılan yeni üyeleri aralarında görmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek yeni işletmelerin hayırlı olması temennisiyle bol kazançlı günler diledi.
Gerçekleştirilen sunum sonunda toplantıya katılım sağlayan firma temsilcilerine söz verildi. Alpay Doğu, Neşe Üstün ve Salih Güngör firmalarını tanıttıktan sonra ETSO üyelerine özel olarak indirim protokollerine imza atacaklarını ifade ederek, avantajlı teklifler sundular.
ETSO Meclis Üyeleri ile tanışarak meslek grupları hakkında bilgi edinen yeni üyeler, üyelik belgelerini ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Mehmet Eren takdim etti. Üye belgelerini alan firma temsilcileri, ETSO çalışma sahasındaki birimleri tek tek gezerek Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan işlemleri yerlerinde öğrenme fırsatını elde etti.
(MA-MEF-Y)

10.08.2017 21:24:09 TSI
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