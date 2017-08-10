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KBÜ'de yeni kayıtlar başlıyor



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini kazanan öğrenciler için kayıt işlemlerin 11 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, üniversitelerine yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında e-devlet üzerinden kayıtlarını yapabileceğini, e-devlet üzerinden kayıt yapamayanların ise 14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında şahsen başvurarak yapabilecekleri söyledi.

Rektör Polat, "Karabük Üniversitesi ailesine katılan öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Karabük Üniversitesi'ni kazanan öğrencileri tebrik eden Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat; "Karabük Üniversitesi ailesine katılan ve üniversiteli olma heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimizi tercihlerinden dolayı tebrik ediyor, Üniversitemizde gerçekleştirecekleri eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Karabük Üniversitesi olarak "Hiçbirimiz hepimiz kadar iyi olamayız" felsefesiyle hareket eden ve biz olma duygusunu öğrenci ve çalışanlarıyla birlikte yaşayan bir üniversiteyiz. Ayrıca siz öğrencilerimizin her alanda kendilerini geliştirebilmeleri için bütün imkânlarını seferber eden bir üniversiteyiz. Hayatınızın en unutulmaz anlarını yaşayacağınız üniversite yolculuğunuzda akademik ve idari personelimiz ve Karabük halkı olarak her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Hepinizi yeniden tebrik ediyor, başarılarla dolu bir eğitim hayatı diliyorum." dedi.

(ÇU-YE-Y)



10.08.2017 22:17:43 TSI

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