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YÖREX Fuarı başvuru tarihi uzatıldı



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EDİRNE (İHA) - Edirne Tecaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, "Temmuz ayı içerisinde duyurusunu gerçekleştirdiğimiz YÖREX Fuarına katılacak firmalar için son başvuru tarihi 15 Ağustos 2017 Salı gününe kadar uzadı" dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Zıpkınkurt, fuarla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde üretilen yöresel ürünlerimizin, ulusal ölçekte tanıtım fırsatı elde edebilmesi, yöresel ürünlerimizin ticarileşmesi sürecinde girişimcilere ve üreticilere rehber olunması, yöresel ürünlerimizin ticari ve piyasa değerlerinin artması dolayısıyla YÖREX Fuarına katılımla İlimiz ticaretinin de canlanması planlanmaktadır. Yöresel ürünlerini, genellikle yerel pazarlar için üreten firmalarımızın ilgili fuarla ulusal pazarlara açılma olanağı sağlayacağından dolayı bu yıl 8.si düzenlenecek olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı'nda Edirne'de yöresel ürünlerin üretimini yapan firmalarımızın yer alması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Odamızın girişimleri ve Trakya Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile fuar alanında ücretsiz yer tahsisi ve lojistik imkanı sağlanacak olup katılan firmalar fuar alanında ürünlerini satışa çıkarabileceklerdir" diyen Zıpkınkurt, "Bu fırsatlardan yararlanarak ürünlerini sergilemek, tanıtımını yapmak isteyen üyelerimizin en geç 15 Ağustos 2017 Salı günü mesai bitime kadar Edirne Ticaret ve Sanayi Odası 02842251014-129 telefon numarası veya basin@etso.org.tr mail adresinden tarafımıza ulaşması gerekmektedir" uyarısında bulundu.

(MA-MEF-Y)



10.08.2017 22:20:52 TSI

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