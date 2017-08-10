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Vali Çeber, Keltepe 'de incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Kemal Çeber, yapımı devam eden Keltepe kayak merkezi tesislerinde incelemelerde bulundu.

Vali Çeber, beraberinde Garnizon Komutanı Albay Tekin Nemlioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, Genel Sekreter Mehmet Uzun, bazı kurum müdürleri ve Karaağaç Köyü Muhtarı Şaban Ünal ile birlikte yapımı devam eden Keltepe Kayak Tesislerinde incelemelerde bulundu.

Yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Çeber, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Makine Mühendisi Hasan Sağlam ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin'den yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

(ÇU-YE-Y)



10.08.2017 22:26:56 TSI

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