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Ortaca'da şüpheli ölüm



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde, bir kişi karayolunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Muğla-Fethiye karayolu Sarıgerme kavşağında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 112 ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan cesedin 18 yaşındaki Emre Gencel olduğu belirlendi.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Gencel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde polis ekiplerinin ve Ortaca Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Gencel'in cesedi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sentetik uyuşturucu kullandığı ileri sürülen gencin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-MB-Y)



10.08.2017 22:43:00 TSI

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