Kelkit'te trafik kazası: 3 yaralı
(Fotoğraflı)
İbrahim Yavuz
GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Kelkit Jandarma kavşağında saat 15.30 sıralarında Deredolu Beldesi nüfusuna kayıtlı Yılmaz Alemdar (39), yönetimindeki 24 EC 236 plakalı otomobil ile Şiran ilçesi nüfusuna kayıtlı Mustafa Tosun (44) yönetimindeki 06 AE 4033 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali sonucu çarpıştı.
Kazada sürücüler Alemdar ve Tosun ile Mustafa Yılmaz (73) yararlandı. Yaralılardan sürücü Yılmaz Alemdar'ı sıkıştığı yerden Kelkit İtfaiye ekipleri çıkarırken, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
(RE-ÖS-Y)
10.08.2017 23:12:09 TSI
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