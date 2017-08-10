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Hayrabolu'da 27. Ayçiçeği Festivali törenlerle başladı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 27. Ayçiçeği Festivali törenlerle başladı.

Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk anıtına Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu tarafından Festival çelenginin konulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Hayrabolu'da 27. Ayçiçeği festivalini gerçekleştirmenin gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Konuşmanın ardından, festival korteji yürüyüşü, Gencer Savaş ve Bandosu, Meksika halk topluluğu, protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.

Kültürpark'taki festival açılış kurdelesi, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Edirne Belediye Başkanı Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İlçe Belediye Başkanları ve protokol üyeleri tarafından kesildi.

Açılış sonrası Askeri Gazinoda kokteyl verildi.

(SK-MEF-Y)



10.08.2017 23:09:36 TSI

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