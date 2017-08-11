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Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer:

- "Kendi medeniyet değerlerimiz üzerinde yükselmek istiyoruz"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Yeni kurulan Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer, "Kendi medeniyet değerlerimiz üzerinde yükselmek istiyoruz" dedi.

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer Kayseri'de basın toplantısı düzenledi. Kentte bulunan bir restoranda düzenlenen basın toplantısında konuşan Esmerer, yeni kurulan Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği hakkında bilgiler verdi. Başkan Esmerer, "Yeni Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları Derneği olarak bugün Kayseri şubemizin kuruluşu için çalışmalar yapmak üzere Kayseri'ye geldik. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın sıkça ifade ettiği gibi yeni bir dünya istiyoruz. Çünkü eski dünya kapitalist bir sistemdir. Bizim medeniyet değerlerimize uymayan Dünyada özellikle İslam ülkelerini ve mazlum ülkeleri sömüren bir yapı var. Emperyalist yapı ve kapitalist bir düzen var. Bu düzene karşı başkaldırımız ve sözümüz var. Onun için yeni bir dünya diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mazlumların sesi olmak istediklerini kaydeden Esmerer, "Gayri adil bir gelir dağılımının olduğu bir dünya ve gittikçe dünyada gelir dağılımının bozulduğunu görüyoruz. Biz Müslüman iş adamları olarak kapitalist dünyanın bir parçası, o sistemin çalışan bir dişlisi olmak istemiyoruz. Biz 350 sene Selçuklu, 600 sene Osmanlı ile dünyaya hükmetmiş bir milletiz. Dolayısıyla kendi medeniyet değerlerimiz üzerinde yükselmek istiyoruz. Bu kapitalist düzenin en büyük argümanı dünyayı tamamen kuşattığı bir faizci yapı var. Gelinen noktada ve dünyanın gittiği noktada bütün çalışanların tamamı bankalara çalışacak, bankaların taşeronları haline gelecek. Baktığımız zaman Türkiye'miz başta olmak üzere en fazla kar eden kuruluşlar bankalardır" şeklinde konuştu.

(AG-SK)



11.08.2017 09:26:45 TSI

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