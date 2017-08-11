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Boğanın tekmelediği kadın başından yaralandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kocasinan İlçesine bağlı Güneşli Mahallesinde boğanın tekmelediği bir kadın başından yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre İlçeye Bağlı Güneşli mahallesinde meydana gelen olayda S.Z. (63) ahırda hayvanları ile uğraşırken boğanın kendisini tekmelemesiyle yere düştü ve kafasını çarptı. Bir süre baygınlık geçiren ve kafasından yaralanan S.Z.,112 ekiplerince Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. S.Z.'nin durumunun iyi olduğu ve yapılan müdahaleler sonucunda taburcu edildiği öğrenildi.

(SK)



11.08.2017 09:32:57 TSI

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