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Aydın'da fırtınanın izleri henüz silinemedi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da hafta sonu gerçekleşen yağış ve fırtınanın izleri halen devam ediyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtına çatıcıların işlerini yoğunlaştırırken, fırtınada il genelinde çok sayıda ev ve besihane çatısının zarar gördüğü belirtildi.

Aydın'da fırtınanın etkili olduğu yüksek kesimlerde standartlara uygun yapılmadığı belirlenen birçok çelik çatı adı verilen çatılarda zarar oluşurken, yaşanan fırtınadan sonra sanayide de işlerin yoğunlaştığı belirtildi. Daha çok kış sezonunda yoğun olan çatıcılar yaz döneminde de fırtına nedeniyle yoğun günler yaşarken bazı vatandaşlar fırtınada çöken çatılardan dolayı hayvanların da zarar gördüğünü belirttiler.

(İK)



11.08.2017 09:41:33 TSI

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