ETÜ doktora öğrencilerine YÖK bursu imkanı sağlandı
ERZURUM (İHA) - Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 100 faklı alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek olan YÖK Doktora Bursu için Erzurum Teknik Üniversitesine 8 kontenjan uygun görüldü.
ETÜ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada "İnşaat Mühendisliği Bölümü "Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım" alanı için 5; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü "Moleküler Onkoloji" alanı için ise 3 doktora çalışmasına YÖK Doktora Bursu verilecektir." denildi.
(ERZ-Y)
11.08.2017 09:50:48 TSI
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