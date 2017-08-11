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Kayserispor, Galatasaray'a bileniyor

11 Ağustos 2017 Cuma, 09:49
Kayserispor, Galatasaray'a bileniyor
Kayserispor, Galatasaray'a bileniyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Ali Göç
KAYSERİ (İHA) - Kayserispor, ligin ilk maçında deplasmanda karşılacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Sumudica, futbolcular ile yakından ilgilendi.
(AG-SK)

11.08.2017 09:52:08 TSI
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