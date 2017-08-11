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MHP'den Mardinlilere yatırım teşekkürü



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GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan ve yönetim kurulu üyeleri Gaziantep'te yaşayan Mardinliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'na yaptığı ziyarette, şehre yaptıkları yatırımlar için teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, Başkan Aslan ve yönetime teşekkür ederek, MHP'nin çalışmaları ve son dönemde izlediği politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Taşdoğan, "Mardinliler Derneğimizin tüm üyelerini selamlıyorum. Allah sizlerden razı olsun. Çok önemli işler yapıyorsunuz. Gaziantep'te büyük yatırımlar yaparak bu şehre bir katma değer oluyorsunuz, kiminiz memur, kiminiz iş adamı, kiminiz serbest meslek sahibisiniz. Bizler Türkiye'nin mihenk taşlarıyız. Hep birlikte ülkemiz için çalışıyoruz. Her daim MHP'nin kapısı sizlere açıktır. Derneğiniz ve üyeleri için yapabileceğimiz, verebileceğimiz destek olursa memnuniyetle karşılarız" dedi.

Karşılıklı Gaziantep ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan başkanlar uzun süre sohbet etti. Daha sonra Taşdoğan, Başkan Aslan'dan derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. MAREV Başkanı Abdülkerim Aslan, MHP İl Yönetiminin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aslan, "Dil, din, ırk gözetmeksizin yaşadığımız topraklarda birlikte, bir birimize kenetlenerek düşmanlara meydan okumalıyız. Türkiye Cumhuriyeti bizim, bu topraklar bizim" ifadelerini kullanarak, MHP'nin son dönemde izlediği politikanın bütünleştirici olmasını olumlu bulduğunu ve Güneydoğu'da daha etkin olmaları gerektiğinin altını çizdi ve çalışmalarında başarılar diledi.

(LO-SD-Y)



11.08.2017 10:16:09 TSI

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