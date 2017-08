YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ'da 29'uncu ambulans istasyonu açıldı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da 29'uncu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete açıldı.

Sivrice İlçesine bağlı Gözeli köyünde İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezine bağlı yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan ve Türkiye'de sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Ülkemizde sağlık konusunda reformdan öte devrim niteliğinde hem yatırımlar yapılıyor hem de hizmetler sunuluyor. Amerika bile sağlıkta nereye gideceğini, nasıl hizmet vereceğini bilmiyor. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin dahi sağlıkta politika belirleyemediği, sıkıntı yaşadığı, model arayışında olduğu bir dönemde ülkemiz dünya standartlarının üstünde bir hizmet anlayışını ortaya koyuyor" dedi.

Sağlık konusunda AK Parti hükümetleri olarak önemli hizmetleri gerçekleştirdiklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "2002 yılından beri Türkiye'de özellikle her bir vatandaşın birinci sınıf vatandaş olduğunu hissetmesi açısından önemli sağlık hizmetlerini vatandaşlarımıza sunmaya çalıştık. Bunu sağlığın her bir alanında görmek mümkündür. Türkiye'nin 2002 yılı ve öncesindeki sağlık hizmetleri ile günümüzdeki sağlık hizmetlerini karşılaştırdıklarında ne derece önemli hizmetler gerçekleştirdiğimizi her bir vatandaşımız kendi hayatında hisseder" ifadelerini kullandı.

Sağlık konusunda hükümet olarak ciddi bir performans ortaya koyduklarını dile getiren AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar ise , "Dünya standartlarının üzerinde bir sigortalık kapsamında Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan her vatandaşımızın bu imkandan sınırsız yararlanmasının önünü açtık. Geçmişe baktığımızda sağlık konusunda ciddi sıkıntılar çekildi. Hastanelerde rehin kalmalardan tutunda sağlık imkanından yaralanmadığı için hayatını kaybeden insanlar oldu. Biz hükümet olarak başından beri en fazla başarı gösterdiğimiz alanlardan biri sağlıktır. Bu başarıda en büyük pay şüphesiz ki sağlık çalışanlarınındır" şeklinde konuştu.

Elazığ'da 29'uncusu olan Sivrice 3 nolu Gözeli İstasyonun açılışını gerçekleştiğini aktaran İl Sağlığı Müdürü İbrahim Halil Akkuş, "İlimize baktığımızda ilk 10 dakikada kentsel, ilk 30 dakikada kırsal vakaya ulaşmada Türkiye ortalamasının üstündeyiz. Biz Gözeli bölgesinde 22 köye ve Malatya - Elazığ yoluna hitap edecek istasyonumuzla halkımıza verdiğimiz hizmeti gerek niteliğinin artması gerekte hızlı bir şekilde sağlık alanlarına ulaştırma adına önemli bir adım atıyoruz. Bunu 12 personelimizle, yedeği ile birlikte 2 ambulansımızla birlikte halkımıza faydalı olmaya çalışacağız" diye kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı, Ömer Serdar, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak, İl Sağlığı Müdürü İbrahim Halil Akkuş ve diğer protokol üyeleri kurdele keserek 112 istasyonunu hizmete açtı. Açılışın ardından protokol üyeleri istasyonu gezerek görevlilerden bilgi aldı.

11.08.2017

